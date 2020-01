Augusta, crisi idrica: si monta l’elettropompa nella condotta

Verrà montata oggi l’elettropompa nella condotta di rinforzo, che collega la zona della Borgata con l’Isola, ad Augusta. Lo rende noto l'assessore ai Lavori pubblici del Comune megarese, Roberta Suppo.

"I due impianti, funzionando contemporaneamente - precisa l'assessore - non soddisferanno del tutto il fabbisogno idrico, pertanto, fino all’inizio dei lavori di reincamiciatura, si avrà l’esigenza di continuare ad attingere dal pozzo dei Giardini Comunali. Allo stato attuale -prosegue - dai prelievi effettuati nell’ultima settimana, si evince una costante diminuzione della torbidità dell’acqua erogata nella zona. Resta ancora in vigore l’ordinanza di non potabilità, per cui l’acqua non può essere ingerita ne' incorporata negli alimenti, ma può essere utilizzata per tutti gli altri usi igienici".

Intanto prosegue lo sciopero della fame di Manuel Mangano, giunto al settimo giorno di protesta e che ha deciso di continuare nonostante il parer contrario del medico, che dopo le analisi gli ha suggerito di interrompere immediatamente il digiuno: "Ho deciso di continuare - scrive su facebook - finché i cittadini non avranno acqua potabile nelle proprie abitazioni".