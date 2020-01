Rc auto, la provincia di Siracusa terza in Sicilia per aumenti: chi pagherà di più

Peggioramento della propria classe di merito e un premio RC auto più caro rispetto a quello pagato l’anno prima. Nel 2020 sarà così per 66.800 siciliani coinvolti in incidenti con colpa. E la provincia di Siracusa si piazza al terzo posto tra le province dell'Isola con il 3,18% di automobilisti che ha dichiarato un incidente con colpa. Il dato arriva dall'osservatorio Rc auto di Facile.it.

Al primo posto c'è la provincia di Trapani con il 3,69%, segue Palermo con il 3,49%di automobilisti che ha denunciato un incidente con colpa nel 2019.

Valori inferiori alla media regionale (2,89%), invece, per le province di Caltanissetta (2,88%), Messina (2,78%) e Ragusa (2,51%). Chiudono la classifica regionale Catania (2,34%), Agrigento ed Enna, aree dove la percentuale di coloro che hanno denunciato un incidente con colpa è pari, rispettivamente, all’1,72% e all’1,35%.

Buone notizie invece per gli automobilisti virtuosi. A dicembre 2019 per assicurare un'auto occorrevano, in media, 538,75 euro, vale a dire il 2,71% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.