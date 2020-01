Siracusa, alunni al freddo all'Istituto comprensivo Giaracà

Alunni, docenti e personale ata dell’Istituto comprensivo Giaracà di via Gela,al freddo dopo la pausa natalizia.

A denunciare la situazione è Alfredo Foti, ex assessore ai Lavori pubblici.

"Mi auguro - scrive in una nota - che gli uffici comunali intervengano con celerità e non si tratti di un guasto serio o peggio della mancanza di gasolio. Nonostante Siracusa goda di un clima invidiabile - prosegue - le temperature di questi giorni hanno raggiunto temperature molto basse e all’Interno delle aule il freddo ha costretto tutti ad indossare giacche e cappotti. Identico problema anche alla Media della Martoglio per una non identificata responsabilità che si rimpallano comune ed Enel , i condizionatori installati per difendersi dal freddo - conclude - non sono in funzione".