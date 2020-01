Priolo Gargallo, nuovo presidente Ias: Fava chiede la revoca

Maria Grazia Brandara, attuale sindaco di Naro e già commissario straordinario dell’Irsap, è stata nominata presidente del C.d.A. della Società Ias (Industria Acqua Siracusa).

La notizia non è stata ben accolta dall'onorevole Claudio Fava il quale, tramite interpellanza scritta, chiede di procedere alla revoca della nomina. Il motivo di tale richiesta è contenuto nell'interpellanza, dove si legge: "La dottoressa Brandara risulta essere fra i soggetti indagati in una delle tranche dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta relativamente al cosiddetto “Sistema Montante”, segnatamente- come più volte ribadito dagli organi di stampa- quella per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito dei partiti".