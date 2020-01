Siracusa, i vertici Unicef in visita al Comando dei Vigili del Fuoco

La vice-Presidente Nazionale Unicef- Italia, Carmela Pace e la Presidente del Comitato Provinciale di Siracusa, Giuseppina Cannizzo questa mattina in visita al Comando dei Vigili del Fuoco, Il Comandante Provinciale Michele Burgio ha ricevuto in dono un' immagine “Gesù Bambino, pescatore di cuori” trasferita su papiro.

L’incontro odierno è stato l'occasione per pianificare nuove manifestazioni che vedranno in campo il Corpo dei Vigili del Fuoco, Goodwill Ambassador dell'Unicef.

Il 6 giugno scorso Unicef e Vigili del fuoco hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa della durata di 5 anni per promuovere i valori della sicurezza, della protezione e prevenzione del rischio. In particolare il protocollo prevede la realizzazione di "attività e iniziative di formazione per la prevenzione e la sicurezza e la Tutela dei Diritti dei Bambini; la promozione di Azioni Culturali, formative e di sensibilizzazione per la Promozione della Tutela dei Minori, della Cultura della Legalità, della Solidarietà, della Sicurezza e della Prevenzione del Rischio Personale e Ambientale ed azioni volte alla promozione di Educazione alla Cittadinanza Attiva e di contrasto alla Povertà Educativa.”