Saldi invernali, in crescita tra 5 e 10% in Sicilia

I saldi invernali in Sicilia fanno impennare le vendite del 10%. A una settimana dal loro inizio, gli sconti di fine stagione stanno rispettando le aspettative.

A dirlo la Confcommercio Palermo.

Nonostante la concorrenza degli acquisti fatti in rete e chi spinge per l'abolizione dei saldi, la stagione degli sconti rimane uno dei momenti più importanti per il commercio.