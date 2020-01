Pachino, abitazione a fuoco: l'incendio pare sia doloso, indagini

Incendio, ieri, alle 19.45, in abitazione di via La Marmora a Pachino.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme pare che siano di natura doloso

Il rogo danneggiato il portone d’ingresso ed il prospetto dell’immobile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Noto per domare l'incendio

Indagini in corso della Polizia di Stato di Pachino