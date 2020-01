Augusta, ancora disagi al servizio idrico: cittadini in sciopero della fame e presidi al Comune

Cominciati nel mese di novembre, continuano i disagi al servizio idrico di Augusta.

In centro, infatti, dai rubinetti fuoriesce acqua di un colore tra il grigio, il verde ed il marrone.

Il motivo dell'acqua torbida sarebbe da ricercare nella perforazione della camicia del Pozzo della Villa. Un guasto che ha creato non pochi disagi alla città. Cittadini costretti ad utilizzare l'acqua delle bottiglie anche per cucinare e per la pulizia personale. Ancora più calda la situazione per i commercianti .

La sindaca Cettina Di Pietro ha firmato un'ordinanza nella quale si avvisa i cittadini della non potabilità dell'acqua. Ma tutto ciò ha esasperato gli animi.

Un cittadino, per protesta, è in sciopero della fame da 7 giorni, un altro si è incatenato, ed altri hanno presidiato ieri pomeriggio gli Uffici del Comune.

Insomma, l'aria è pesante e probabilmente un'altra forma di protesta potrebbe scoppiare a breve.