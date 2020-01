Giulia e i quattro mondi, di Miryam Grazioso l'autrice ospite al Festival di Sanremo

Giulia e i quattro mondi, di Miryam Grazioso - Il libro narra la storia di un gruppo di ragazzi che si incontrano per la prima volta durante la loro vacanza estiva. Verranno catapultati in un mondo fantastico dove vedranno con i loro occhi cosa accadrà nel futuro, partendo dall’origine umana, affrontando tematiche attuali che porteranno alla distruzione della terra. I protagonisti, scelti non per caso, avranno il compito di salvare il pianeta, trovandosi davanti quattro porte che li porteranno ognuna in epoche differenti, vivendo un’avventura dove incontreranno creature mitologiche e fantastiche, affrontando il male che vuole distruggerle. Con l’aiuto della magia e delle loro forze, si troveranno in luoghi magici e attualmente esistenti con riferimenti storici. Incontreranno nuovi amici, nasceranno insidie e amori che li porteranno alla più sensazionale scoperta dell’umanità, aprendo un portale che collegherà la terra ad un altro mondo, che forse conosciamo.

L'autrice, che sarà ospite al Festival di Sanremo si racconta così: "Sono Miryam Grazioso, ho ventotto anni. Sono nata a Venezia ma abito a Siracusa, città che cito nell’ultimo capitolo. Sono una persona determinata, mi piace inseguire i sogni, mi piace renderli reali con la bacchetta magica che appunto chiamo determinazione. So quando devo essere realista, ma preferisco mantenere e portare sempre con me questo lato, diciamo, magico del mio carattere, della mia personalità. Ho sempre avuto la passione per la scrittura, ho scritto diversi libri nella mia vita ma ogni volta, arrivata a metà dell’opera, strappavo le pagine convinta che non sarebbero mai piaciute a nessuno, che non avevano niente di speciale che non erano libri scritti bene e finivano cestinati. Ma ritengo che dietro ogni lettera e ogni singola frase ci sia più di quanto possiamo"