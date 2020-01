Siracusa, bomba carta davanti un centro scommesse di via Mons. Carabelli

Una forte boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti della zona di via Mons. Carabelli, a Siracusa.

Intorno alle 4 è esplosa una bomba carta davanti la saracinesca di un centro scommesse della zona. La deflagrazione è stata avvertita anche in altri quartieri della zona centrale del capoluogo.

Sul posto è intervenuta la Polizia e in assistenza i vigili del fuoco.

Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile per cercare di capirne di più di quella che pare avere tutti i connotati di un'intimidazione.