Lotteria Italia, la provincia di Siracusa a bocca asciutta: in Sicilia solo 8 premi da 20.000 euro

Nessun premio della Lotteria Italia è arrivato in provincia di Siracusa. Nessun biglietto tra quelli estratti è stato infatti venduto nel Siracusano.

L'anno scorso, invece, proprio nel capoluogo era stato assegnato uno dei premi di seconda categoria, quelli da 50.000 euro.

La Sicilia deve accontentarsi solo di otto premi di Terza Categoria da 20mila euro ciascuno. Questi i biglietti estratti: A 071348 Palermo; F 495040 Palermo; F 064531 Acireale (Catania); F 152242 Catania; E 464056 Palermo; N 050334 Palermo; Q 207348 Cefalù (Palermo); I 332806 Sperlinga (Enna).

E' stato, invece, venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Il secondo premio da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como.

Assegnati quest'anno 20 premi da 100 mila euro e non più 50 da 50 mila. A fare la parte del leone la Lombardia.