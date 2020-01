Siracusa, la befana in piazza Duomo salvata dai vigili del fuoco. LE FOTO

Piazza Duomo, a Siracusa, ha ospitato oggi pomeriggio la festa dell’arrivo della Befana, organizzata dai Vigili del fuoco del Comando provinciale.

Dalle 15 la piazza si è trasformata in una pompieropoli con vigili del fuoco liberi dal servizio, permanenti, volontari e in quiescenza che hanno accolto i bambini, aiutandoli a cimentarsi nelle diverse attività.

L’atmosfera è stata allietata da canti natalizi intonati dagli allievi della scuola di canto Euthalia Vocal Art. e il pubblico presente ha potuto assistere allo spettacolo offerto da musici e sbandieratori città di Floridia.

Alle 17, a bordo della sua scopa, è arrivata la befana, atterrata in cima ad un tetto e soccorsa dai vigili del fuoco. La vecchina sulla scopa ha distribuito caramelle per tutti i bambini.