Siracusa, tentato furto in abitazione: arrestati in due

Finiscono in manette con l'accusa di tentato furto in abitazione, furto di un ciclomotore e resistenza a pubblico ufficiale due giovani siracusani.

Si tratta di Roberto Breci e Michael Berardi, entrambi 26enni, disoccupati e con precedenti specifici di polizia. I due sono stati sorpresi da una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cassibile mentre tentavano di introdursi in due villette ad Arenella. Alla vista dei militari i i due si sono dati alla fuga, utilizzando un ciclomotore, provento di un furto compiuto sempre ieri mattina a Siracusa. Dopo un lungo inseguimento lungo le vie della zona balneare, in Carabinieri li hanno bloccati e arrestati. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.