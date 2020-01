Siracusa, imbarcazione incastrata nella scogliera in balia delle onde: soccorso dei Vigili del fuoco. VIDEO

Soccorso a un'imbarcazione a vela questa notte a Siracusa. I vigili del fuoco di Siracusa e Palazzolo sono intervenuti intorno alle 3:45 in zona faro Carrozziere dopo essere stai allertati dalla Capitaneria di porto. A causa della forte mareggiata, l'imbarcazione era rimasta incastrata, in balia delle onde, nella scogliera antistante il ristorante il Faraone. I pompieri, equipaggiati per il soccorso acquatico, hanno recuperato il 53enne a bordo, e lo hanno affidato ai sanitari del 118.