Golden Globes, Sam Mendes premiato come miglior regista

Sam Mendes ai Golden Globes:vince come miglior regista, superando i super favoriti Martin Scorsese (The Irishman) e il sudcoreano Bong Joon-Ho (Parasite) e il suo '1917' è il miglior film drammatico. Joaquin Phoenix (con Joker) è il miglior attore del 2019 in un film drammatico. "Parasite" è il miglior film straniero. Come da pronostico, "C'era una volta...a Hollywood" di Quentin Tarantino ha vinto per la miglior commedia o musical del 2019. Tarantino ha vinto anche un premio per la miglior sceneggiatura nella stessa categoria.

A "Chernobyl" il Golden Globe per la la miglior miniserie drammatica in tv. Olivia Coleman, nei panni della Regina Elisabetta, trionfa per "The Crown", migliore attrice in una serie drammatica. "Succession" della Hbo è il miglior dramma televisivo del 2019.