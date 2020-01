Priolo, bagno di folla per le Miracle Tunes: ovazione per Julie, Emily e Jasmine

Accolte come delle star ieri a Priolo le Miracle Tunes: Julie, Emily e Jasmine, le tre ragazze protagoniste del telefilm del momento, sono salite sul palco allestito a largo dell’Autonomia Comunale, e hanno intrattenuto il pubblico cantando e ballando le canzoni tratte dalla fortunata serie tv. Nel backstage non si sono risparmiate e per ore hanno firmato autografi e posato per le foto con le loro fans.

Le Miracle Tunes si sono esibite nell’ambito dello spettacolo “Dance Up” organizzato dal Comune di Priolo, in collaborazione con Studio Danza, sotto la direzione artistica di Marianna Tripi. Gruppi e solisti provenienti da Siracusa e provincia, da Palermo, Ragusa e Catania, si sono alternati in varie coreografie.

Hanno partecipato allo spettacolo anche i Superheroes, che hanno raccolto donazioni per aiutare i bimbi ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali.

Sul palco è salito anche il sindaco, Pippo Gianni, che si è detto felicissimo nel vedere grandi e piccini godere di un pomeriggio di sano divertimento. Anche il Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Diego Giarratana, hanno auspicato altri momenti di aggregazione come quello di ieri pomeriggio.