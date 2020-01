Forti raffiche di vento e temperature in picchiata, emergenza gelo sulle strade del Siracusano

Ancora freddo e gelo nel Siracusano. Da ieri pomeriggio forti raffiche di vento sono tornate a battere l'intero territorio.

La situazione più preoccupante, a causa del calo delle temperature riguarda i Comuni della zona montana. Ferla, Cassaro e Buccheri in collaborazione, per garantire una viabilità sicura, stanno proseguendo le operazioni di spargimento di sale per evitare la formazione di gelo lungo le carreggiate delle vie provinciali. Operazioni cominciate già dopo la prima nevicata di fine anno.

L'invito alla massima prudenza viene diffuso attraverso i social agli automobilisti e soprattutto ai guidatori di mezzi pesanti nel percorrere le strade di tutta la provincia e delle vicine provincie di Catania e di Ragusa. Il problema della formazione di ghiaccio sulle strade non è, infatti, localizzato alla viabilità del Siracusa, ma coinvolge più territori.