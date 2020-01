Inagibilità del Pallone tensostatico di Belvedere, Corso: “Abbandonati da tutti”

Disagi importanti per l'Eurialo Siracusa, società di pallavolo femminile, a causa della mancata agibilità del pallone tensostatico di Belvedere, sventrato dalla tempesta di vento del febbraio dello scorso anno.

L’Amministrazione comunale ha comunicato di aver stanziato 120.000 euro per i lavori di riparazione, ma il vicepresidente Salvo Corso non cela la sua amarezza per come Palazzo Vermexio ha affrontato la fase emergenziale: “Dispiace molto per gli alunni della scuola di Belvedere che utilizzavano la struttura per le ore di educazione fisica ma - dice Corso - non posso fare a meno di gridare a voce alta tutto il nostro malumore per il disagio che la nostra società sta affrontando. Siamo stati abbandonati da tutti proprio nel momento in cui le tariffe delle palestre scolastiche in taluni casi subivano un aumento quadruplicato. Il mio non vuole essere un attacco né all’attuale Amministrazione, che so bene avere i suoi atavici problemi, e neppure ai vari consiglieri comunali recentemente decaduti, ma devo prendere atto che l’impianto è stato lasciato in stato di abbandono. Molte delle nostre ragazze, residenti a Belvedere, si sono dovute rivolgere ad altre società mentre altre hanno abbandonato la pallavolo. Un lavoro faticosamente costruito mattone su mattone a Belvedere – continua il vicepresidente dell’Eurialo - distrutto senza che ci sia stata stato offerto uno spazio alternativo”.