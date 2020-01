Siracusa, lotta ai parcheggiatori abusivi: blitz di Municipale e Polizia, denunciato un uomo

Intensi i controlli della Polizia di Stato di Siracusa, di concerto con la Polizia Municipale, anche durante le festività natalizie, al fine di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

In quest'ambito, ieri mattina, un uomo, siracusano di 36 anni, è stato sorpreso in via Romagnoli mentre esercitava l’attività illecita di posteggiatore abusivo e per tale motivo è stato denunciato.

Inoltre, l'uomo è stato anche denunciato anche inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in quanto era già destinatario di un Daspo urbano