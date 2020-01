Siracusa, lunedì arriva la Befana all'Urban Center

Arriva la Befana, sabato 6 gennaio dalle 12 alle 15 presso l’Urban Center di via Malta. La giornata, organizzata, dall’Associazione Noi Albergatori Siracusani, è dedicata ai piccoli siracusani con sindrome di down. Sarà presente la Carovana dei Clown, con giochi e momenti di conico terapia, danza terapia, musico terapia, meditazione attiva e altre improvvisazioni. E ancora, i laboratori didattici di Totò Melita e Maurizio Battista che permetteranno ai bambini di avvicinarsi alle attività ludico didattiche attraverso il piacere del divertimento, i palloncini e le decorazioni colorate e multiformi di Simon e Ballon Express per giocare e godersi dolciumi e zucchero filato, ristorarsi al Buffer-Lunch servito dagli albergatori siracusani e infine il clou della giornata alle 15.30 in Piazza Duomo per assistere alla dimostrazione dei Vigili del Fuoco e ai oro esercizi acrobatici.