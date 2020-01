Priolo Gargallo, domani le attesissime Idol Warrior Miracle Tunes protagoniste del telefilm con Michelle Hunziker

Continua il ricco calendario organizzato dall’Amministrazione di Priolo Gargallo guidata dal sindaco Pippo Gianni.Domani, domenica 5 gennaio, giornata di grande attrattiva e divertimento domani in largo dell’Autonomia Comunale. Si comincia alle 11:00, con “La Magia del Natale”, animazione, esibizioni di acrobatica aerea e circo contemporaneo.

Alle 15:00, arriveranno a Priolo le attesissime Idol Warrior Miracle Tunes, le ragazze protagoniste dell’omonimo telefilm con Michelle Hunziker. Si esibiranno nell’ambito dell’evento “Dance Up”, presentato da Emanuela Morini, attrice nota per la sua partecipazione alle soap opera di Canale 5 e Raitre “Vivere” e “Un Posto al Sole” e per aver presentato le trasmissioni televisive Rai “Al Posto Tuo” e “Verdetto Finale”.

Parteciperanno allo spettacolo anche i Superheroes, che raccoglieranno donazioni per aiutare i bimbi ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali.

