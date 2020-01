Solarino, furto di 500 chili di agrumi: arrestato un uomo

E' stato sorpreso, dai Carabinieri, mentre a bordo di un furgoncino usciva da una strada sterrata che conduce ad alcuni fondi agricoli, a Sortino. Fermato e sottoposto a controlli è stato trovato in possesso di circa 500 chili di agrumi, ritenuti dagli inquirenti appena sottratti dal fondo.

L'uomo, Roberto Cianchino, siracusano, 54 annoi, coniugato e pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di agrumi

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell’azienda agricola.

Durante un secondo controllo, i militari si sono resi conto che l'uomo era già ricercato perchè destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna. L'uomo, infatti, scontare una pena di 3 mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile della commissione dei reati di lesioni personali, violenza privata e minaccia commessi nel mese di agosto 2008.

L’uomo è stato quindi condotto presso il carcere di Cavadonna.