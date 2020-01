Siracusa, via a ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso

Partiranno da mercoledì i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’area del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. A partire dalle 6 si procederà al trasferimento temporaneo del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa nei locali adiacenti degli ambulatori di Ostetricia e IVG per consentire l’avvio degli importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’area di emergenza.

L’accesso al Pronto soccorso rimarrà invariato dalla rampa.

I lavori, che dureranno 5 mesi, avranno un costo di 485 mila euro oltre iva finanziati con fondi regionali assegnati dall’Assessorato regionale alla Salute.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, progettati dall’Ufficio Tecnico aziendale, renderanno più funzionali ed adeguati gli ambienti con il rinnovo delle finiture dell’edificio, manutenzione e ristrutturazione di tutti i locali esistenti, con la ridistribuzione di funzioni e spazi, apportando modifiche interne senza alterare volumi e superfici. Sarà realizzata una completa ristrutturazione con ammodernamento di pavimentazioni, infissi ed impianti elettrici, speciali e di trattamento dell’area. Gli spazi destinati al triage saranno ristrutturati con la realizzazione di un’attesa deambulanti posta all’interno del reparto per consentire il monitoraggio e la supervisione del paziente con codice assegnato, così come gli spazi destinati alla gestione delle emergenze e gli ambulatori, le stanze di OBI, i locali destinati all’isolamento, alla refertazione e agli infermieri.