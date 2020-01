Siracusa, sportello antiracket, promozione sociale e culturale: il 2019 di Confartigianato Imprese

Tempo di bilanci anche per Confartigianato Imprese Siracusa, che ha affrontato un 2019 ricco di eventi ed iniziativa. Primo tra tutti l'apertura dello Sportello antiracket, la partecipazione al tavolo tecnico per la riapertura dei cantieri dell'autostrada Siracusa-Gela, la donazione all’Istituto scolastico “E. Vittorini” di Siracusa di un defibrillatore con piastre pediatriche e la concessione all’associazione “Agape” di Pachino di un pullmino a 9 posti con accessibilità per i disabili utilizzato per il trasporto dei soggetti assistiti dalla stessa associazione attraverso il progetto “Dopo di Noi”.

Impegno anche per le iniziative di sostegno al patrimonio culturale come la realizzazione del progetto di “Restauro dei macchinari del Museo della Mandorla di Avola”, interamente finanziati da Ancos.

In tema di promozione delle imprese e del territorio, Confartigianato Siracusa è stata partner nel progetto “Le Botteghe dell’Identità”. Tra le attività assicurate ricordiamo l'assistenza contrattuale e promozione della bilateralità attraverso lo sportello provinciale Edilcassa; la formazione ed informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; la consulenza ed assistenza per la concessione del credito agevolato; la consulenza ed assistenza per l’utilizzo dei fondi destinati alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese giovanili, femminili e dei settori individuati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie; la consulenza ed assistenza in materia di internazionalizzazione delle imprese e la consulenza in materia di ottimizzazione delle fonti energetiche e diversificazione dell’offerta economica in materia energetica attraverso la gestione dello sportello CENPI.

Adesso però è tempo di guardare al futuro. Il primo obiettivo per Confartigianato Imprese è l'apertura dello sportello di accesso al credito agevolato attraverso l’attuazione a livello provinciale della convenzione stipulata a livello nazionale tra Confartigianato e Mediocredito centrale-Invitalia.