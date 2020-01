Sortino, fondi per l'istituto “G.M.Columba”: il plauso dal Comitato Scuole Sicure di Siracusa

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato Scuole Sicure di Siracusa per l’ottenimento da parte del Comune di Sortino di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che coprirà l’80% della somma necessaria alla progettazione per la messa in sicurezza dell’istituto comprensivo “G.M.Columba”.

“E’ questa la “prova provata”- scrivono i membri del Comitato- che quando si istruiscono bene le pratiche, e per questo rivolgiamo i nostri complimenti ai geometri Fabio Barbagallo e Lucilio Franzò, e c’è soprattutto la volontà politico-amministrativa di agire, come hanno dimostrato il sindaco Parlato e la sua giunta, si ottengono ottimi risultati per il territorio e si può finalmente programmare interventi volti all’adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici”.