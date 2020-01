Siracusa, Bando periferie: a Mazzarrona recupero scuola di via Algeri, realizzazione parchi e orti di comunità

Sono nove gli interventi che presto saranno effettuati a Grottasanta, Mazzarrona e Borgata, nell'ambito del Bando per le periferie.

Il primo partirà a breve a Mazzarrona e prevede: recupero della scuola di via Algeri; realizzazione di un parco diffuso per sport e gioco, orti di comunità, presidio della legalità, casa dei cittadini, spazio attrezzato per eventi e mercatini, catalogazione dei beni storico-architettonici, laboratori per una economia sotenibile a servizio del quartiere ed infine un parco delle scultura.

Tutti i lavori sono coperti dal bando per un totale di 13 milioni di euro