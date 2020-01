Siracusa, “GiocattoliInMovimento”: domenica ultima giornata di raccolta

Ultimi due eventi in calendario per l'iniziativa del Movimento cinque stelle "GiocattoliInMovimento". Domenica mattina l'iniziativa al tempio di Apollo, dalle 10 alle 13, con l’obiettivo di fare conoscere ai bambini l'importanza del riuso e della condivisione. I giocattoli rimasti verranno donati alla comunità alloggio per minori “Iblea” e alla casa accoglienza per ragazze madri e gestanti “Sodalis” di Floridia, di cui è responsabile Cettina Spadaro.

La distribuzione dei giocattoli raccolti si svolgerà sempre domenica alle 20 nella sede del MeetUp Siracusa in via Malta 61.