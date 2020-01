Siracusa e provincia, vertice in prefettura su emergenza ghiaccio

I sindaci dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino e Siracusa, esponenti del Libero Consorzio di Siracusa, del Dipartimento regionale della Protezione Civile, delle Forze di Polizia territoriali, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, dell'Anas, del Consorzio per le Autostrade siciliane, della Rete Ferroviaria italiana e dell'Enel, convocati dal prefetto Giuseppina Scaduto per un vertice sull'emergenza causata dall'ondata di maltempo, con neve e ghiaccio che ha interessato la provincia di Siracusa.

Sono state concordate talune misure per potenziare sia nell'immediato sia nel medio-lungo periodo la risposta del sistema di protezione civile provinciale. I Comuni che dispongono di mezzo spargisale si sono impegnati ad intervenire anche nei territori dei Comuni limitrofi; il Libero Consorzio si è impegnato a rifondere le spese anticipate per gli interventi sulle strade provinciali, sostenute dai Comuni, non appena saranno disponibili le risorse finanziarie. Per il definitivo potenziamento del sistema, inoltre, l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa formuleranno al Dipartimento regionale per la Protezione Civile istanza di finanziamento per l'acquisto di ulteriori moduli e mezzi spargisale e spazzaneve. Inoltre, si verificherà con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa la possibilità di impiego dei mezzi in dotazione in caso di situazioni particolarmente eccezionali. Il Consorzio per le Autostrade siciliane ha assicurato il proprio tempestivo intervento sui tratti di propria competenza della Cassibile/Rosolini.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile promuoverà corsi di formazione per il personale comunale e delle associazioni di volontariato preposto ad intervenire in emergenza.