Priolo, musica e recitazione con il gruppo folkloristico Palmarum Insula

Canzoni dialettali, canti natalizi della tradizione popolare siciliana, poesie, cunti e canti. Il gruppo folkloristico Palmarum Insula ha portato ieri in scena, presso il teatro comunale di Priolo Gargallo, “In…Cantu di Natali”. Il gruppo ha alternato sul palco musica e recitazione, coinvolgendo il numeroso pubblico presente.

I Palmarum Insula portano da tempo la tradizione popolare e folkloristica siciliana in giro per il mondo, attraverso canti, balli, usi e costumi.

Questa sera, a partire dalle 19, presso la chiesa dell’Immacolata, il il Quartetto Arcadia farà tappa a Priolo.

Negli Arcadia Sax Quartet confluiscono le diverse esperienze didattiche ed artistiche dei quattro componenti del gruppo: gli studi con sassofonisti di fama mondiale, le esibizioni in importanti manifestazioni musicali, come il Masterclass e il Festival Mondiale del Sassofono, le collaborazioni con orchestre ed istituzioni musicali, come il Teatro San Carlo di Napoli.

Prossimo appuntamento con gli eventi organizzati in occasione delle festività dall’amministrazione Gianni, domenica 5 gennaio, dalle 15, presso largo dell’Autonomia Comunale, con lo spettacolo “Dance Up”, che prevede l’esibizione delle Miracle Tunes.