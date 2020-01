Siracusa, via alla realizzazione dello spartitraffico di via Cannizzo: divieto di sosta fino al 15 marzo

Cominciati ieri i lavori per la realizzazione dello spartitraffico di via Bartolomeo Cannizzo, teatro del grave incidente che ha visto la morte del giovane Renzo Formosa.

A tal proposito, il Comune ha emesso un'ordinanza con la quale consente il restringimento delle carreggiate nel tratto di strada compreso tra i numeri civici 4 e 27 e impone sulle stesse il divieto di sosta con rimozione dei mezzi. L'ordinanza resterà in vigore fino alle ore 18 del 15 marzo.

“Interveniamo una strada – commenta il sindaco, Francesco Italia – che è teatro di incidenti dovuti al mancato rispetto dei limiti di velocità. Come nel caso di contrada Targia, dove per tanti anni è stato fatto nulla, la scelta di intervenire a pochi mesi dall'approvazione del bilancio del 2019, testimonia come la sicurezza stradale è per noi prioritaria."