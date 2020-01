Tariffe sociali sui biglietti aerei da e per la Sicilia

Le tariffe sociali per i biglietti aerei da e per la Sicilia sono realtà.

Sono state introdotte con la legge di bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre. La manovra stanzia 25 milioni di euro per il 2020 e prevede un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. A usufruire delle agevolazioni saranno gli studenti fuori sede, i disabili, i lavoratori con sede al di fuori della Sicilia e i migranti per ragioni di salute. Il via non prima dell'estate perché serve un regolamento per stabilire come si potrà usufruire dello sconto.