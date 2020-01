Parco archeologico di Siracusa Eloro e Villa del Tellaro, via alla progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione

Via alla progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione dei Parchi archeologici siciliani, tra questi c'è anche il Parco di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro. Il Governo regionale ha stanziato tre milioni di euro: sarà il dipartimento regionale Tecnico, grazie all'accordo stipulato con il dipartimento dei Beni culturali, a gestire le procedure finalizzate alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori, mettendo a disposizione le figure professionali occorrenti. Altri 17 milioni di euro, già impegnati, serviranno per realizzare recinzioni, video-sorveglianza, servizi igienici, segnaletica, punti informazioni, illuminazione artistica.

"Entra nel vivo - dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - la fase di rinnovo del sistema dei nuovi Parchi archeologici da me istituti nel 2019. Grazie alla perfetta sinergia tra i due dipartimenti regionali, prende il via la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che miglioreranno l'accessibilità e la fruizione dei nostri siti. Il mio governo sta investendo nel sistema dei Parchi archeologici, ritenendoli la chiave di volta per lo sviluppo del territorio e del turismo culturale che porta sempre più turisti nella nostra Isola".

I Parchi interessati, oltre a quello si Siracusa, sono: Lilibeo a Marsala; Gela; Kamarina e Cave Ispica; Leontinoi; Himera, Solunto e Iato; Tindari; Isole Eolie; Morgantina e Villa Romana del Casale; Catania e Valle dell'Aci.

I lavori verranno realizzati dall'assessorato dei Beni culturali.