Canicattini Bagni, Pd: il parlamentare Miceli incontra gli esponenti del territorio

Si è tenuto, nei giorni scorsi, l'incontro a Canicattini Bagni dell’on. Carmelo Miceli, parlamentare nazionale del PD, coordinatore regionale di “Base riformista”, l'area degli ex renziani rimasti nel Partito Democratico, con il Vice Presidente di AnciSicilia e Presidente del Consiglio comunale canicattinese, Paolo Amenta.

All’incontro erano presenti anche il Sindaco Marilena Miceli, Assessori e Consiglieri comunali di maggioranza, insieme ad una rappresentanza di iscritti al Circolo cittadino del partito.

Al centro dell’incontro con gli esponenti del PD di Canicattini Bagni, dunque, i temi dell’impegno di “Base riformista” in Sicilia dove sono in programma i Congressi organizzativi, quindi la strutturazione dell’area e del partito, iniziando dai Circoli, con l’ultimazione del tesseramento online entro il 7 Gennaio.