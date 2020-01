Siracusa, inclusione e condivisione: "Pranziamo con la Befana", l'iniziativa in via Italia 105

“Pranziamo con la Befana, per festeggiare un nuovo anno insieme”. Questo il titolo dell'iniziativa che mira ad una giornata di inclusione e condivisione organizzata dall'Amministrazione comunale. L'appuntamento è per domenica prossima (5 gennaio) nella sede dell'assessorato alle Pari opportunità sociali (via Italia 105) dalle 10 alle 16,30.

La novità di quest'anno è che è stato deciso di fondere il momento del pranzo solidale preparato dall’AVCS, che già lo scorso anno aveva regalato forti emozioni, con quello della “Befana alla borgata Santa Lucia”, che da tempo ormai allieta numerosi bambini.

“Come ogni anno, anche nel periodo delle festività natalizie – affermano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Alessandra Furnari – abbiamo deciso di destinare una intera giornata alla condivisione, perché è così che immaginiamo la nostra città: come una comunità in cui ognuno mette a disposizione ciò che ha per stare bene insieme. Realizzare il progetto è stato facile perché Siracusa è ricca di persone che si dedicano agli altri e che, quindi, hanno aderito immediatamente all’iniziativa”.