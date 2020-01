Siracusa, Gradenigo: "Si porti avanti l'istanza della riserva della Pillirina"

L'Amministrazione si faccia portavoce alla Regione siciliana della riserva terrestre Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena che interessa tutta la fascia costiera del Plemmirio da nord a sud della penisola Maddalena. A chiederlo è l'ex consigliere comunale, Carlo Gradenigo, il quale spiega: "Dalla Regione si attende solo la nomina dell'ente gestore e l'affidamento di una riserva rimasta ad oggi sulla carta. L'analogia con l'istituzione del Parco Archeologico di Siracusa chiesto a gran voce dall'attuale amministrazione, è quasi naturale. Una perla, una vera e propria attrazione turistica davanti l'isola di Ortigia che al pari del parco delle mura dionigiane, aspetta solo di essere attrezzata e collegata con un adeguato servizio vaporetto. Un piccolo passo per la Regione, un grande passo per Siracusa che vedrebbe aumentare la permanenza media dei turisti in città tutto l'anno, impegnati in una gita fuori porta in uno dei luoghi paesaggisticamente più suggestivi della intera provincia."