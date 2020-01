Immobili in Italia, vivono in case proprietà 3 famiglie su 4

Il 75,2% delle famiglie, tre su quattro, risiede in una casa di proprietà. Nel 2016 la superficie media di un'abitazione è pari a 117 metri quadri e il suo valore medio è di circa 162 mila euro (1.385 euro a metro quadro). Il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi. Sono alcuni dei dati contenuti nella settima edizione di 'Gli Immobili in Italia', la pubblicazione che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata da Agenzia delle Entrate e Mef in collaborazione con Sogei. Il rapporto evidenzia che dal 2016, anno a cui fanno riferimento i dati, il prelievo di natura patrimoniale sugli immobili si è ridotto di oltre 4,5 miliardi di euro "a seguito principalmente dell'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso e di altre misure di alleggerimento del prelievo sugli immobili".