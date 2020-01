Ferla, Cassaro e Buccheri: è emergenza ghiaccio sulle strade

Sono iniziate lungo le strade provinciali le operazioni di spargimento sale per evitare la formazione di gelo lungo le carreggiate. Ieri sono stati rimossi anche i rimanenti cumuli di neve. Le operazioni sono svolte in collaborazione tra i Comuni di Gerla, Cassaro e Buccheri.

Oggi in Prefettura vertice sull'emergenza in atto sulla viabilità.

Da qui le raccomandazioni alla prudenza rivolte a tutti gli automobilisti e soprattutto ai guidatori di mezzi pesanti nel percorrere le strade di tutta la provincia.