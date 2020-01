Riqualificazione costiera a Noto, lanciati due concorsi di idee per rigenerare tratti del Lido e di Calabernardo

Si procederà con due concorsi di idee per riqualificare le aree costiere del Lido di Noto e di Calabernardo.

Si tratta dell'area di Piazza Sallicano e del Viale a Lido di Noto e del tratto che va da Piazza Stella Maris fino alla foce del fiume Asinaro nel Borgo di Calabernardo, date in disponibilità dal Libero Consorzio di Siracusa.

Per questi interventi la giunta comunale netina ha approvato una convenzione con l’Ordine degli ingegneri e architetti di Siracusa, per ottenere due distinti progetti definitivi di riqualificazione delle due località costiere, tra le mete più ricercate del turismo balneare estivo.

Esprime soddisfazione il sindaco Corrado Bonfanti che auspica una grande partecipazione ai due concorsi: "Ci aspettiamo il meglio dai migliori al mondo, compresi i nostri professionisti".