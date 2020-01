Augusta, carenze idriche in centro: Mangano in sciopero della fame

Ha proclamato la sciopero della fame il cittadino Manuel Mangano, già promotore, nei giorni scorsi di una manifestazione sotto il Municipio di Augusta, per dire Basta ai disagi legati al servizio idrico in centro.

Il Comune si è mosso mettendo in campo tanti interventi, ma ancora i disagi persistono.

"L’acqua potabile è un bene di primaria necessità e i cittadini non possono più attendere - scrive Mangano su Fb - Sono trascorsi oltre 72 giorni e i disagi continuano nonostante gli interventi. Chiedo ai cittadini di non mollare davanti ai disagi, oggi si stanno negando dei diritti fondamentali".