Siracusa, progressioni economiche: Fp Cisl "un obiettivo che si realizza"

Un obiettivo che si realizza. Così la Fp Cisl commenta le progressioni economiche orizzontali che sono state riconosciute a tutti i dipendenti dei settori amministrativi e sanitari dell’Asp.

“La Funzione pubblica della Cisl plaude al direttore generale dell’Asp, Salvatore Ficarra – hanno sottolineato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, insieme al coordinatore ed al vice coordinatore della Fp Cisl per l’Asp di Siracusa, rispettivamente Arturo Rizza e Felice Petruzzello - per aver recepito le nostre richieste avanzate da tempo e che dà il giusto riconoscimento economico per il lavoro che svolgono quotidianamente numerosi operatori, sia amministrativi che sanitari, garantendo un servizio indispensabile per la collettività siracusana, come quello della salute. Auspichiamo adesso che, con il nuovo anno il direttore generale proceda sulla stessa strada già intrapresa per raggiungere, insieme, altri due importanti traguardi. La stipula e la successiva sottoscrizione del nuovo Contratto integrativo aziendale, utile soprattutto per procedere alle selezioni per il conferimento degli “incarichi di funzione” previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto sanità, attesi da molti anni dai tanti operatori che con spirito di abnegazione, tanta professionalità e senza riconoscimento economico, svolgono di fatto già tali mansioni. Così come le “progressioni verticali” utili al riconoscimento delle professionalità dei dipendenti del comparto bloccati da troppi anni nello stesso gradino di partenza”.