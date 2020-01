Noto, danneggia auto parcheggiata in via Napoli: denunciato

Avrebbe danneggiato un'auto, Jeep Cherokee, parcheggiata in via Napoli, lo scorso 26 dicembre, colpendola con un bastone e provocando la rottura del gruppo ottico posteriore sinistro e dell’indicatore di direzione destro.

La Polizia di Stato ha identificato l'uomo, un 46enne di Napoli, il quale è stato denunciato per i reati di danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.