Siracusa, Sisma 90: Zappulla "Fondi aumentati fino a 160 milioni di euro"

E' stato incrementato da 90 a 160 milioni di euro il fondo per il sisma del 90, all'interno del decreto cosiddetto Milleproroghe.

A darne notizia è Pippo Zappulla segretatrio regionale di Art1 Sicilia.

"Il Governo ha inteso così accogliere positivamente, anche se parzialmente, - precisa Zappulla - le richieste avanzate di integrazione delle risorse condizione questa indispensabile per riconoscere concretamente il diritto al rimborso per tutti gli aventi diritto e nell’intero ammontare e non nella misura del 50% così come incredibilmente previsto da una norma , a mio avviso incostituzionale, dell’agosto 2017".

"Un altro importantissimo passo avanti quindi – afferma il segretario regionale di Art1 - verso il definitivo riconoscimento del diritto al rimborso completo per i cittadini, contribuenti fedeli delle provincie di Siracusa, Ragusa e Catania che da ormai 30 anni attendono di vedere rimborsati i tributi addebitati e versati oltre il 10% previsti da una specifica legge."