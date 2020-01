Al via in Sicilia i saldi invernali 2020

In Sicilia partono oggi i saldi invernali. Un via in anticipo rispetto alle altre regioni dove invece inizieranno il 4 gennaio.

Secondo Confcommercio, i saldi nell'Isola muoveranno un fatturato di circa 400 milioni.

La stima di spesa per singola famiglia oscilla tra i 200 e i 210 euro con una spesa pro capite di circa 105-110 euro nei settori abbigliamento, calzature e accessori.