Nuovi fondi per l'assistenza agli studenti disabili: 1,3 milioni al Libero Consorzio di Siracusa

Gli studenti disabili delle scuole medie superiori della provincia di Siracusa potranno usufruire del servizio di assistenza, senza interruzioni fino alla fine dell'anno scolastico.

L’assessorato regionale della Famiglia, come fa sapere l'assessore Scavone, ha impegnato 19 milioni di euro per garantire in tutta l'Isola i servizi di trasporto, convitto e semiconvitto, e dei servizi negli ambiti igienico personale, comunicazione extrascolastica e autonomia e comunicazione.

Al Libero Consorzio di Siracusa è stato assegnato 1,3 milioni di euro, 5,8 milioni di euro saranno destinati alla città metropolitana di Palermo; 3,8 a quella di Catania e 2,2 a quella di Messina. 1,6 milioni al Libero consorzio di Agrigento, 1,1 a Caltanissetta, 425 mila euro a Enna , 1 milione a Ragusa e 1,6 a Trapani.