Avola, un arresto per detenzione e spaccio e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

Un 25enne di Avola è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre sua sorella è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio del 30 dicembre il giovane per sfuggire al controllo dei Carabinieri, si è rifugiato in casa della sorella e qui la perquisizione ha portato al ritrovamento di bilancini di precisione e circa 20 grammi di hashish e marijuana già suddivise in dosi, oltre alla somma in contante di 790 euro in banconote di piccolo taglio. Al 25enne, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 per aver circolato con veicolo privo di assicurazione e senza patente di guida.