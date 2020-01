Siracusa e provincia, Capodanno sicuro: sanzioni per 4.200 euro e 7 denunce

Controlli a tappeto dei Carabinieri nella giornata del 31 dicembre a Siracusa e provincia con l'ausilio di un aereo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania.

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati controllati oltre 240 veicoli e circa 350 persone ed elevate contravvenzioni per oltre 4200 euro.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Ad Avola i militari dell'Arma hanno arrestato, in esecuzione di Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, Davide Rossitto, 48enne, disoccupato e pregiudicato, per truffa. L’uomo è stato ristretto nella Casa Circondariale di Cavadonna a Siracusa.

Sette persone sono state denunciate: un 66enne per il furto di un telefono cellulare in una abitazione di Ortigia; un 46enne, di Siracusa e un 24enne extracomunitario per violazione dell’obbligo di dimora; un 59enne, siracusano, per non aver osservato i provvedimenti stabiliti dall’autorità Giudiziaria: nella qualità di custode giudiziario di un casotto in legno adibito a rivendita di frutta e verdura, già sottoposto a sequestro per precedenti violazioni penali e amministrative, è stato sorpreso a vendere alimenti freschi sprovvisto di licenza; un 25enne, a Priolo Gargallo perché deteneva in auto, a fini di spaccio, 3 dosi di cocaina; un 62enne, di Canicattini Bagni, disoccupato e pregiudicato, per porto abusivo d’armi ed oggetti atti ad offendere; un 25enne, avolese perché sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente di guida.

Sul fronte del contrasto alla vendita di botti illegali, i Carabinieri a Siracusa, Avola ed Augusta hanno sequestrato complessivamente oltre 10 chili di materiale pirotecnico.