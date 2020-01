Siracusa, colpisce la compagna con un bastone e la minaccia con un coltello

Lite in famiglia nella notte di Capodanno a Siracusa. All'1,15 la Polizia è dovuta intervenire in un’abitazione di via Algeri, dove un uomo, di 33 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, aveva colpito con un bastone la convivente, minacciandola con un coltello di 33 centimetri.

Da qui il provvedimento assunto dall'autorità giudiziaria attraverso misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.