Siracusa, la festa dell'arrivo della Befana: pompieropoli in piazza Duomo

Il 6 gennaio, a partire dalle 15 in piazza Duomo a Siracusa si svolgerà la festa dell'arrivo della Befana, organizzata dai vigili del fuoco del Comando provinciale.

Pompieri liberi dal servizio, permanenti, volontari e in quiescenza accoglieranno i bambini che vorranno cimentarsi nella pompieropoli curata dall’associazione nazionale Vigili del Fuoco.

Canti natalizi intonati dagli allievi della scuola di canto Euthalia Vocal Art, musici e sbandieratori città di Floridia e alle 17, a bordo della sua scopa, arriverà la befana che verrà soccorsa dai vigili del fuoco. Caramelle in dono a tutti i bambini.

Saranno presenti anche associazioni per la ricerca e la tutela dei diritti delle categorie più deboli.