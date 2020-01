Siracusa, Capodanno in piazza Duomo: musica e balli fino alle 3

Una piazza Duomo, gremita di gente, ha salutato a Siracusa l'arrivo del 2020.

La serata, organizzata dal Comune di Siracusa, ha visto prima l'esibizione delle tre band, i Neri a Pois, i Radiofreccia Sr tribute band e i Mosaiko, che si sono alternate sul palco e che hanno scaldato il pubblico con cover di successo di brani italiani e stranieri. Dopo il count down è partito il dj set con Pieruigi Giacoia. In mezzo i riconoscimenti alle giovani eccellenze siracusane che si sono distinte in ambito sportivo.

A seguire musica e balli fino alle 3 del mattino.