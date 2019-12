Siracusa, Asp: completate le procedure per la progressione economica orizzontale per 236 dipendenti

Completate, dall'Asp, le procedure per l’attribuzione della progressione economica orizzontale ai dipendenti del Comparto dei ruoli amministrativo, tecnico e sanitario fino alla capienza del relativo fondo premialità e fasce dell’anno 2019.

L’attribuzione del beneficio della progressione economica è stata riconosciuta a 236 dipendenti in possesso dei requisiti di cui 84 del ruolo amministrativo, 147 del ruolo sanitario e 5 del ruolo tecnico per un costo complessivo di 228 mila euro. Il trattamento economico sarà adeguato con decorrenza 1 gennaio 2019.

“Ci siamo attivati per concludere perentoriamente entro la fine dell’anno la procedura – dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra -, grazie anche all’impegno della Commissione di valutazione e al personale dell’Unità operativa Gestione risorse umane, per garantire il riconoscimento ai dipendenti che hanno maturato i requisiti, compreso il personale recentemente stabilizzato, del beneficio di progressione economica previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto”.